В Андрія Садового – новий радник

Андрія Білого прийнято на посаду позаштатного радника міського голови Львова. Він працюватиме з транспортною проблематикою, зокрема щодо якісної організації фінансової звітності і системності управління.

«В нас тривають перипетії стосовно конкурсу на перевезення. По частині конкурс так і не відбувся, тому що є рішення судів. Процес блокують. До транспорту в нас особлива увага.

Андрій Білий від початку місяця працює, як радник міського голови. Я попросив його зануритись в проблематику транспорту, мається на увазі фінансова звітність, системність в управлінні. Він активно буде долучений до команди по електронному квитку.

Як людина, яка працювала в великих потужних західних компаніях, він буде корисний, щоби правильно вибудувати систему аналізу, прогнозування в цій частині. Це є дуже потрібно. Щоб ми аналізували кожен маршрут, який в нас є, поступлення по кожному маршруту в режимі кожного дня: чому більше; чому менше; яка ефективність?», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Біографічна довідка

Білий Андрій

Народився 27 липня 1985 року в місті Сімферополі.

Освіта:

2007 року закінчив Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю «Радіотехніка», ступінь магістр.

Досвід роботи:

2016 – 2017 – керуючий партнер консалтингової компанії Drive Performance.

2013 – 2016 – директор з виробництва компанії Dnapack Tavria. За час роботи досяг значних покращень основних показників на виробництві.

2012 – 2013 – керівник групи інновацій компаній DSSmith. Впровадив цілий ряд проектів з підвищення ефективності виробництва на трьох заводах у двох країнах.

2007 – 2011 – кар’єра в компанії Procter & Gamble з початкової позиції інженера до посади керівник відділу забезпечення якості та впровадження ініціатив. Отримав унікальний досвід з організації виробництва на рівні світових компаній. Захопився цими методологіями й почав шукати застосування цих знань.