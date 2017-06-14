У Львові з вікна лікарні викинувся пацієнт

55-річний мешканець одного з сіл Золочівського району помер на місці події

У Сихівський відділ поліції сьогодні, 14 червня, близько першої ночі надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень. З четвертого поверху їхнього закладу, з вікна палати, випав пацієнт, унаслідок чого помер.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці попередньо встановили, що 55-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в опіковому відділенні, викинувся з вікна.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.