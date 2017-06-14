У Львові нагородили переможців чемпіонату України з плавання (прізвища)

Сьогодні, 14 червня, о 12:00 у малій сесійній залі Львівської міської ради спортсменів і тренерів урочисто нагороджували представники обласної та міської ради, голова Відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області Юрій Турянський та голова обласної федерації з плавання Гутник Андріян.

8-10 червня 2017 року у м. Бровари у 50-метровому плавальному басейні «Купава» відбувся літній чемпіонат України з плавання серед юнаків. У змаганнях брали участь дівчата 2004-2005 р.н., юнаки 2003-2004 р.н. та молодші.

В особисто-командних змаганнях приймали участь близько 200 найсильніших спортсменів з всієї України.

Львівські плавці привезли зі змагань 2 «золота», 7 срібних медалей і в підсумку – перемогу.

Тренерський склад:

Шиманский Андрій (ПрАТ «КВВС» аквапарк «Пляж»)

Копетчак Андрій (ПрАТ «КВВС» аквапарк «Пляж»)

Клуннікова Марія (ПрАТ «КВВС» аквапарк «Пляж»)

Стадницький Михайло (ПрАТ «КВВС»/СК «Водолій»)

Переможці та призери ЧУ:

Городня Марія (ПрАТ «КВВС» аквапарк «Пляж») 2005р.н.

І місце (5:20.71) 400 м комплексне плавання (кмс)

ІІ місце (9:49.98) 800 м вільний стиль (кмс)

ІІ місце (4:47.93) 400 м вільний стиль (кмс)

ІІ місце (2:17.24) 200 м вільний стиль (кмс)

Лукашев Георгій (ПрАТ «КВВС» аквапарк «Пляж»)2004р.н.

І місце (4:49.41) 400м комплексне плавання (кмс)

ІІ місце (2:32.10) 200 м брас (кмс)

ІІ місце (4:26.43) 400м вільний стиль (І)

Стадницький Маркіян (ПрАТ «КВВС»/СК «Водолій»)2003р.н.

ІІ місце (2:19.41) 200 м батерфляй (І)

ІІ місце (4:56.56) 400м комплексне плавання (кмс).