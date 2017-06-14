У Львові конфлікт між людьми переріс у стрілянину. Фото

У Львові в ніч на 14 червня в ході конфлікту з трьома нетверезими підлітками автомобіліст дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в группі Varta1 в Facebook.

“Серед поранених неповнолітній. Вони були в нетверезому стані. Відбувся словесний конфлікт переріс в бійку. Потім власник “БМВ” дістав травмат, бо нападників було більше”, – розповів Зінкевич.

Після того, як у чоловіка закінчилися патрони, він втік, залишивши в автомобілі свою знайому.

Підлітки, щоб помститися почали бити “БМВ” стрілка.

Пізніше на місце події прибула поліція. Зброю вилучено.