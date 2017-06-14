У Львівській філармонії відбудеться авторський концерт «Нескорені»

Завтра, 15 червня 2017 року, о 19.00 у Львівській обласній філармонії (м. Львів, вул. Чайковського, 7) відбудеться авторський концерт «Нескорені». Концерт до 65-річчя від дня народження композитора, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Яківчука, буде присвячений Героям АТО.

У програмі концерту беруть участь зведений духовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2-ї Галицької бригади Західного територіального управління Національної гвардії України та Галицький академічний камерний хор. Під час концерту відбудеться світова прем’єра Симфонії №8 «Нескорені», яка присвячена героям АТО. Про це інформує Регіональний медіа-центр МО України (м. Львів).