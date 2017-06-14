У департаменті містобудування напрацювали попередній ескіз пл. Двірцевої

Департамент містобудування управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради напрацював ескіз повного оновлення площі Двірцевої, що біля залізничного вокзалу.



Як повідомив директор департаменту містобудування Сергій Коровайник, у планах – розташування висадкових і посадкових трамвайних та автобусних платформ ближче до вокзалу для комфорту пасажирів громадського транспорту, інформує прес-служба ЛМР.

«Пл. Двірцева в тому вигляді, що зараз, вичерпала свій ресурс. Інститут просторового розвитку на замовлення «Львівавтодору» спільно з управлінням архітектури Львівської міської ради, НУ «ЛП» та рядом інших зацікавлених структур зараз займаються визначенням основних підходів до реконструкції цієї площі. Зараз є напрацьований попередній ескізний проект. Після того, коли буде чітко визначено, як саме має виглядати площа Двірцева, цей проект буде винесений на розгляд громадськості для спільного обговорення», – зазначив Сергій Коровайник.

У департаменті містобудування повідомляють – паркування на площі Двірцевій буде платним, щоб зменшити кількість авто, які паркують на площі. Також буде визначена пішохідна зона, що відіграватиме роль транзитного пішохідного коридору. Найближчим часом проект буде доопрацьований. Актуальний на сьогодні ескіз дивіться у додатку.