Садовому не сподобалося нове покриття на спортмайданчику на Левандівці

Сьогодні міський голова Львова інспектував громадський простір, облаштований на вулиці Широкій, 88-100

«За те, що добре зроблено, я дякую. Тут раніше було поле і діти не мали де бавитись. Сьогодні є дитячий майданчик, є спортивний майданчик, зробили доріжки, висадили дерева. В мене є запитання до покриття. З точки зору обслуговування і завтрашнього дня я би робив інше покриття. Я дав доручення, щоб проектанти доопрацювали. Є такі спеціальні прорезинені покриття, тоді порядку буде більше», – зазначив Андрій Садовий.

Натомість представник підрядної організації ТзОВ «На Голоско», яка виконувала тут роботи, зазначив, що покриття на майданчику не повинно стиратися, воно має ультрафіолетовий захист, а також є гарантія від виробника.

«Спершу ми збудували дві доріжки з бетонних плит і центральну асфальтовану. Виконували демонтажні роботи – 300 м кВ. бетонних плит і асфальтного покриття. Після того повністю облаштували нову основу. Загалом покладено 1650 м кв.плитки. Також зробили доріжку довкола будинку за адресою Широка, 100. Деякі моменти в роботі ми доопрацьовували, адже місцями була просіла бруківка. Ці дефекти вже ліквідували», – зазначив представник підрядної організації ТзОВ «На Голоско».

Зазначимо, покриття на цьому майданчику нещодавно замінили – після того, як мешканці почали скаржитися на попереднє, яке псувало одяг і взуття.

«Районна адміністрація, спільно з мешканцями проводила неодноразові обговорення про облаштування громадського простору на вул. Широка, 88-100. Були різні пропозиції. Та найбільша кількість мешканців підтримала пропозицію облаштувати тут дитячий майданчик. Враховуючи велику кількість населення в цьому районі, а це близько 5 тис. осіб, та велику кількість діток, вирішили облаштувати не лише дитячий, а й спортивний майданчики.

Встановлений дитячий майданчик для дітей віком від 6 років, спортивний майданчик для дітей віком від 12 років. Також тут встановлені лавочки, зроблено доріжки, встановлено штучне покриття на майданчиках. Балансоутримувачем майданчиків буде ЛКП «Левандівка». Є гарантії від підрядника та постачальника покриття. Якби щось трапилося, то в гарантійний термін вони ліквідують пошкодження», – розповіла голова Залізничної районної адміністрації Галина Гладяк.

Зазначимо, проект з облаштування громадського простору на вул. Широка, 88-100 розпочався у 2016 році. Цього року тут працювали над озелененням. Облаштовано сучасний дитячий і спортивний майданчики з штучним покриттям, встановлено лавки та дорожнє покриття. У 2016 році на роботи було виділено 1 млн 399 тис. грн. У 2017 році – 351 тис. грн. Виконавець робіт – ТзОВ «На Голоско».

«Насправді, це був складний, але дуже важливий для Левандівки проект. Тут був простий газон, велика площа, якою люди гуляли, але не мали спеціальної інфраструктури. Перший громадський простір був зроблений на вул. Б. Хмельницького, інший ми дуже хотіли облаштувати власне на Левандівці, тому що тут багато дітей і мешканців.

Проект зайняв у нас трохи багато часу на обговорення. Ми обійшли прилеглі будинки і опитували мешканців, які власне елементи вони хотіли б бачити на цих майданчиках. Більшість сказала, що їм не вистачає дитячого майданчика, лавочок й озеленення, щоб це був не просто майданчик, а це була затишна і гарна зона.

Тут висаджено вже 90 дерев. Є спортивний майданчик для старших осіб. Тобто ми максимально врахували запити від всіх вікових категорій мешканців. Адже старші люди можуть сидіти на лавочках, а дітки – бавитися чи займатися спортом», – зазначила депутат ЛМР Вікторія Довжик.

Також у Залізничному районі нині тривають роботи з облаштування громадського простору на вул. Виговського, 1-7 (облаштування дитячих майданчиків, тротуарів). Проект пройшов експертизу, було оголошено тендер, тепер визначатимуть переможця та розпочинатимуть роботи.

У 2015 році на громадські простори було виділено 6,5 млн гривень, і облаштували 6 громадських просторів. У 2016 році було виділено вже 30 млн. гривень на облаштування громадських просторів. 2016 року було оновлено громадські простори площі та скверу біля цирку, площі Вишиваного, Вірменський дворик, сквер на роздоріжжі вул. Хмельницького – вул. Височана, сквер Гідності на пр. Червоної Калини, 109, пішохідний бульвар на вул. Зубрівській – вул. Морозній, сквер на вул. Чукаріна, сквер на вул. Японській, два сквери на вул. Ряшівській, озеленено площу Музейну силами локального бізнесу. Найвизначнішим для міста стало оновлення простору Синагог, що завдяки міжнародному конкурсу, довгому та відкритому процесу планування, а також наявності частини позабюджетного фінансування не поступається світовим аналогам.

Серед перехідних об’єктів на 2017 рік – пішохідна алея парку На валах, площа Маланюка, сквер на вул. Свенціцького – вул. Стуса, площа Митна, друга черга скверу Гідності, громадський простір на вул. Миколайчука, пішохідна алея на вул. Пулюя, пішохідна алея на вул. Трильовського, громадський простір на перетині вул. Володимира Великого і вул. Тролейбусної, пішохідна алея між вул. Липинського та вул. Лінкольна біля церкви Оріоністів, громадський простір на вул. Широкій, 100. Переважно це роботи з озеленення, монтаж освітлення.