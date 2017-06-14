Садовий відповів Гройсману

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив мер Львова Андрій Садовий у відповідь на критику з боку голови уряду Володимира Гройсмана.

“Оскільки наш полігон, який був базовим для міста останні 60 років, за поданням прокуратури та рішенням суду закритий, банально немає місця, куди вивозити відходи. За рік ми жодної пропозиції від держави не отримали”, – сказав Садовий.

Львівський міський голова додав, що попри наявність в Україні інших полігонів, їхнім адміністраціям перешкоджають у співпраці зі Львовом.

“Мені кажуть, давай щось придумуй. Що я можу придумати, якщо місто не має резервного полігону? При тому, що в Україні є 5500 полігонів, але всі вони знаходяться під тиском. Якщо будь-який полігон починає працювати зі Львовом, одразу приїжджають, починаються кримінальні справи, переслідування і так далі”, – додав Садовий.

Мер Львова також висловив сподівання на підтримку з боку президента і зазначив, що цьогоріч почнеться будівництво першого в Україні сміттєпереробного заводу.

“Можливо гарант Конституції заступиться за львів’ян, які переважною більшістю голосували за нього. Ми цього року почнемо будувати перший в Україні завод з переробки відходів. Нічого подібного в Україні немає – 96% йде на полігони на захоронення”, – сказав Садовий.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив мера Львова Андрія Садового в неспроможності впоратися з власними обов’язками у відповідь на заклик оголосити надзвичайну екологічну ситуацію.