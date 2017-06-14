Павло Табаков заспівав про магнетизм кохання

Співак Павло Табаков представляє саундтрек літа-2017. Новий танцювальний сингл «Я для тебе» – пісенна прем’єра, яка уже звучить на радіостанціях України.

Автор музики пісні «Я для тебе» – український композитор Геннадій Крупнік. Автором слів став Павло Табаков. А спродюсував сингл знаний саундпродюсер Андрій Бакун (він же виступив продюсером попереднього треку Табакова «Любов Жива. Radio Remix»).

Пісня «Я для тебе» розкриває почуття, пристрасть закоханого чоловіка. «Інколи просто не розумієш, чому тебе притягує, немов магнітом, до іншої людини, – каже Павло Табаков. – Саме про це йдеться у моїй новій пісні – про магнетизм між двома людьми, які у танці притягуються один до одного. Між ними виникає такий сильний потяг, якому просто неможливо опиратися. Це все на енергетичному і навіть якомусь біохімічному рівні. Хоча загадку магнетизму кохання ще ніхто до кінця не розгадав і навряд чи коли-небудь розгадає».

Тим часом, Павло Табаков та його команда готуються до осіннього концертного туру «Любов Жива», який стартує 11 жовтня із концертів у Львівській опері. Далі в гастрольному графіку співака – Київ, Рівне, Луцьк, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця та інші міста України.