«Найпоширеніше порушення правил паркування – паркування на місцях для інвалідів» – ЛКП «Львівавтодор»

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», досить поширеним є явище несплати за паркування та неправильного паркування мешканцями Львова. Найпоширеніше порушення – це паркування на місцях для інвалідів, інформує прес-служба ЛМР.

«У нас працює комісія з фіксації оплати за послуги паркування на майданчиках ЛКП «Львівавтодор». Члени комісії проводять рейди на виявлення порушників, які не оплачують за паркування. Відповідно вони фіксують паркування у заборонених місцях. Зазвичай порушники паркують свої авто на місцях для інвалідів або пішохідних переходах.

З огляду на обмеженні повноваження нашої комісії та «Муніципальної дружини», ми лише фотографуємо і фіксуємо порушення та залишаємо попередження під щіткою на лобовому склі машини. Притягнути до адміністративної відповідальності і накласти штраф – повноваження поліції. Однак сьогодні дуже мало випадків, коли порушників таки притягують до адмінвідповідальності», – розповів начальник відділу паркування ЛКП «Львівавтодор» Сергій Париляк.

Нагадаємо, ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 375 паркомісць у центральній частині Львова. Відповідно до Закону України 10% паркомісць віддається для безкоштовного парування для людей з інвалідністю.