На Львівщині започаткують Сковородинські навчання «Пізнай себе»

До 300-ліття Григорія Сковороди, Міністерство освіти і науки України за ініціативою Українського фонду культури заснувало Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе».

Навчання започаткують 5 жовтня, у Всесвітній день вчителя, й проводитимуть в цю пору щорічно по всій Україні, та в країнах, де бував Г.С. Сковорода, зокрема українських освітніх закладах за кордоном, інформує прес-служба ЛОДА.

Зазначимо, що навчаннями охоплюватимуть заклади освіти від початкової до вищої школи. Програмою Сковородинських навчань передбачено проведення синкретичних освітньо-виховних, поетично-музичних і науково-просвітницьких заходів.

У Міносвіти наголошують, що це сприятиме поглибленню інтересу до феноменальної спадщини українського мудреця, її популяризації в Україні й світі та надасть Всеукраїнським Сковородинським навчанням міжкультурної, всесвітньої значущості.

Детальнішу інформацію про проведення Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе» можна переглянути у листі Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 № 1/9-283.

Довідка:

У 2022 році в Україні відзначатимуть 300-річний ювілей великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника Григорія Савовича Сковороди (1722-1794).