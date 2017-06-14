На Львівщині з робочим візитом перебувають експерти Світового Банку

З метою ефективної реалізації у Львівській області Проекту «Підтримка реформ і ефективного урядування у сфері охорони здоров’я в Україні» за підтримки Світового Банку та Швейцарського бюро співробітництва, 13 червня, розпочався чотириденний візит експертів Світового Банку.

Впродовж візиту експерти оцінять поточний стан розвитку електронної системи охорони здоров’я в області, інформує прес-служба ЛОДА.

Також підготують функціональний аналіз майбутніх систем і рекомендацій для розвитку е-Health.

У межах візиту уже відбулась робоча зустріч з керівництвом департаменту охорони здоров’я та медичних установ, спеціалістами з електронної охорони здоров’я та фахівцями відділів статистики медичних установ.

«Підтримка системи охорони здоров’я в забезпеченні доцільної, ефективної, безпечної, високоякісної, прозорої та доступної медичної допомоги для жителів області є надзвичайно важливою. Сподіваюсь на вашу підтримку та плідну співпрацю», – зазначила в.о.директора департаменту охорони здоров’я Львывськоъ ОДА Лілія Юхимів.

За словами Адама Козиркевича, консультанта Світового Банку, першочергово слід забезпечити умови для ефективного управління у сфері охорони здоров’я на обласному рівні та менеджмент медичної допомоги на рівні медичних установ. Також варто звернути увагу на забезпечення основного обміну інформації в галузі охорони здоров’я для підтримки безперебійної постійної допомоги пацієнтам.

Фахівці Світового Банку відвідали медичні установи Жовківського району, зокрема, Жовківську центральну районну лікарню, амбулаторію загальної практики – сімейної медицини Добротвин та фельдшерсько-акушерський пункт Смереків.

У межах візиту також заплановані візити в установи охорони здоров’я м. Львова та області, а також у Львівський обласний медичний інформаційно-аналітичний центр.