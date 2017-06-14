На Львівщині виявлятимуть факти нелегальної дитячої праці

В Україні укладення трудової угоди дозволяється лише з особами, які досягли 16-річного віку. Втім роботодавцям дозволяється приймати на роботу й тих, кому виповнилося 14, однак лише за письмовою згодою їхніх батьків.

Питання необхідності вжиття заходів щодо виявлення випадків незаконної дитячої праці, грубих порушень при легальному працевлаштуванні, а також підтримки механізму надання правової допомоги дітям, які потерпіли від роботодавців обговорили на круглому столі, інформує прес-служба ЛОДА.

У круглому столі взяли участь представники служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації, Головного управління Держпраці, сектору ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції у Львівській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області.

На сьогодні міжнародна спільнота напрацювала низку документів, що впливають на процеси використання дитячої праці, які ратифіковані Україною. Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) встановлений Міжнародною організацією праці (МОП), який щорічно відзначають 12 червня.

День боротьби з дитячою працею спрямований на пробудження свідомості дорослого населення, яке експлуатує дітей, а також привернути уваги громадськості до цієї проблеми і необхідності вжиття заходів по її ліквідації.