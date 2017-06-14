На Львівщині презентують книгу Анатолія Бабинського «Історія УГКЦ за 90 хвилин»

У четвер, 15 червня о 19:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться презентація книги Анатолія Бабинського «Історія УГКЦ за 90 хвилин».

Видання в доступній формі описує історію Української Греко-Католицької Церкви від початків християнства на території України до сьогоднішнього дня. Текст книги доповнено оригінальними цитатами відповідних епох, а також картами, які покликані допомогти читачеві пізнати непросту історію УГКЦ, інформує прес-служба ЛОДА.

«Суть книжки є узагальнюючою та ознайомчою, – розповідає Анатолій Бабинський. – Це картина, написана широким пензлем, без промальовування дрібних деталей».