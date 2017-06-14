На Львівщині представили «П’ятикнижжя» Ігоря Калинця

Сьогодні, 14 червня, у Музеї етнографії та художнього промислу, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, письменник Ігор Калинець презентував свій новий доробок.

Це п’ять книг – «Про декого і дещо» (публіцистика), «Молімось зорям дальнім» (повість), «Знане і незнане про Антонича» (матеріали до біографії), «Колесо фортуни» (інтерв’ю за 30 років), «Листи до Дзвінки з ув’язнення» (з листів 1973 – 1978), інформує прес-служба ЛОДА.

«Я щасливий, що маю можливість особисто Вас пізнавати, черпати Ваші емоції, мудрість, статечність, правдивість. Дякую, що Ви у нас є, прошу Вас не зупиняйтесь на досягнутому. Вірю, що Господь подарує Вам ще багато натхнення і можливості»,- сказав під час привітального слова голова облдержадміністрації Олег Синютка. Окрім цього, очільник Львівщини розповів, що вже є щасливим власником п’ятикнижжя автора.

В обговоренні взяли участь відомі науковці, літератори.