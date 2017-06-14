На Львівщині покарали водія маршрутки, який відмовився везти матір загиблого під час Революції Гідності

У вівторок, 13 червня 2017 року о 7 годині ранку на автостанції у Старому Самборі між водієм автобусного маршруту № 690 Львів – Нижанковичі та однією з пасажирок, матір’ю загиблого під час Революції Гідності сталося непорозуміння.

Жінка показала посвідчення «Члена сім’ї загиблого», втім водій не зрозумів статусу особи, опісля виник конфлікт, інформує прес-служба ЛОДА.

Про цей інцидент у Львівську ОДА повідомили родичі постраждалої.

Керівництво підприємства ТзОВ «Самбірське АТП-14608», що обслуговує цей маршрут, повідомило, що водія покарано. Автотранспортне підприємство просить вибачення.

Якщо Ви стали свідком схожих інцидентів – повідомляйте на гарячу лінію області 112.