II Форум місцевого розвитку зосередиться на міжрегіональній і транскордонній співпраці задля розвитку Карпат

Розвиток Карпатського регіону, транскордонна співпраця, енергоефективність та децентралізаційні процеси – основні теми, які будуть обговорюватися під час Форуму місцевого розвитку, який відбудеться 23-25 червня у Трускавці вдруге.

Про це повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин під час брифінгу у середу, 14 червня.

«Ми розраховуємо на те, що вперше на теренах України буде презентовано нову європейську макрорегіональну стратегію, – розповів Олександр Ганущин. – Це дозволить залучити кошти на безповоротній основі та інші фінансові інструменти для розвитку певного регіону. Відтак у Трускавці ми сподіваємося спільно з головами парламентів Карпатських країн обговорити впровадження цієї стратегії через уряди на рівень Єврокомісії, яка її затверджує».

За його словами, другий важливий напрямок панельних засідань – це територіально-адміністративна реформа. Будуть присутні представники профільних міністерств та парламентів України, Польщі, Угорщини, Румунії, які зможуть обмінятися досвідом щодо проведення децентралізації в їхніх країнах.

«Також ми очікуємо, що цікавим та корисним для дискусії буде питання енергоефективності, а саме впровадження кращих практик енергоефективності у містах та розвиток альтернативної енергетики», – додав очільник облради.

У роботі Форуму візьмуть участь голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Маршалек Сейму Республіки Польща Марек Кухцінські, також очільники обласної влади та місцевого самоврядування, парламентарі, урядовці, маршалки воєводств, представники профільних комітетів Верховної Ради України, дипломатичного корпусу, неурядових організацій, міжнародних фондів і програм.