Гройсман Садовому: «Не треба шукати крайніх, “візьміть і зробіть”»

Уряд України готовий надати допомогу Львову, де проблема утилізації сміття призвела до оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації. Проте влада міста має сама докласти зусиль, аби знайти необхідні рішення. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи перспективу втручання центральної влади у розв’язання ситуації зі сміттям у Львові.

Глава уряду нагадав, що міський голова Львова Андрій Садовий перебуває на своїй посаді понад 10 років і має всі необхідні фінансові й адміністративні інструменти для подолання складнощів.

«Я теж був міським головою, з 2006 по 2014 рік. У мене теж була така проблема, і я сам вів перемовини з мешканцями сіл і суміжних містечок, у нас також була блокада сміттєзвалища, але ми по-господарськи підійшли і зробили один з найкращих переробних комплексів – без жодної копійки з держбюджету і жодного дзвінка. Проблеми були зняті», – сказав глава уряду.

Він звернув увагу, що за часи перебування міським головою Львова, Андрій Садовий міг побудувати вже не один комплекс, адже місто має достатній бюджет розвитку, і бездіяльність міського голови – «це свідчення або неспроможності вирішити проблему, або небажання її вирішувати».

«Гроші є, проектну документацію (для побудови сміттєзвалища та переробного комплексу) погодили, що ще маємо зробити, щоб стало легше?» – зауважив Володимир Гройсман.

Він закликав припинити всі спекуляції на тему сміття. «Не треба шукати крайніх. Візьміть й зробіть», – сказав він.

Нагадаємо, 12 червня у Львові відбулося позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Під час засідання ухвалили рішення звернутися до голови ЛОДА, прем’єр-міністра України, секретаря РНБО України про оголошення Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про таке рішення також ухвалили поінформувати президента України та голову Верховної Ради України.