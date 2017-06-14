Для воїнів АТО біля Львова планують спорудити 143 дачні будинки

Сьогодні, 14 червня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території земельних ділянок, розташованих за межами населеного пункту Львів по вул. Замарстинівській на території Львівської міської ради для забезпечення потреб воїнів АТО.

Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок, 1). Початок о 18.00.

У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею 20,9 га. Розрахунковий план реалізації ДПТ – на розрахунковий термін генерального плану населеного пункту, в тому числі 1-й етап – від 3 до 7 років.

Замовником містобудівної документації є Львівська обласна державна адміністрація, розробником — ДП ДІМП «Містопроект».

Як повідомив головний архітектор проекту Юрій Столяров, на території ДПТ передбачено розташувати орієнтовно 143-х проектованих дачних будинків, а також громадських та господарських будівель для обслуговування кооперативу. Забудова формується вздовж двох проектованих вулиць. У центральній частині території проектування виділено ділянку для об’єктів інженерної інфраструктури.

Будівлі дачних будинків, що проектуються, – одно- та двоповерхові з мансардою, в основному окремі будівлі (два зблоковані будинки), граничною висотою до 10 м. Громадські будівлі суміщені з господарськими – двоповерхові, можливо з мансардним поверхом.

Пропозиції можна подавати до 26 червня 2017 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.

Громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території земельних ділянок, що розташовані за межами населеного пункту м. Львова по вул. Замарстинівській на території Львівської міської ради для забезпечення потреб воїнів АТО, триватиме до 26 червня 2017 року.

Докладну інформацію про плановану забудову можна знайти за цим посиланням.