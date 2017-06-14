Директора львівського перевізника сміття заарештували

Директора однієї з найбільших львівських компаній, що займається вивозом сміття, затримав суд

Керівникові «АВЕ Львів» Юрію Грибану прокуратура інкримінує «заволодіння чужим майном в особливо крупних масштабах». Йдеться про кошти, які відшкодовували з міського бюджету Львова за вивіз сміття.

Суд передбачив щодо Юрія Грибана запобіжний захід – тримання два місяці в СІЗО з альтернативою внесення застави у розмірі 480 тисяч гривень. Про це в себе на ФБ-сторінці повідомив депутат Львівської міської ради Любомир Босаневич.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, компанія «АВЕ Львів», яка обслуговує приблизно третину Львова, заявила, що перестає вивозити сміття з міста через брак місця для складування та через обшуки, які відбуваються в їхніх офісах.