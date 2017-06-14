Батькам з трьох районів Львова надіслали SMS про зарахування дітей у дитсадки

У Галицькому, Личаківському та Залізничному районах Львова батьки, які реєстрували своїх дітей у дошкільні навчальні заклади через електронну чергу, вже отримали підтвердження про зарахування через sms-повідомлення. Впродовж декількох наступних днів аналогічні повідомлення отримають і у Сихівському, Шевченківському та Франківському районах.

На 30 травня sms-повідомлення про зарахування дітей надійшли батькам, що реєстрували дітей у дошкільні заклади Галицького району. Далі 12-13 червня надійшли sms-повідомлення батькам, які реєстрували дітей в ДНЗ Залізничного та Личаківського районів.

Відлік прийому заяв від батьків – 30 робочих днів з дня отримання списку завідувачем.

В управлінні освіти ЛМР зазначають, що протягом декількох днів почнуть розсилати повідомлення батькам із Сихівського, Франківського та Шевченківського районах.

«Батьки із Галицького, Личаківського та Залізничного районів отримали повідомлення про те, що їхні діти зараховані до дошкільних навчальних закладів. Упродовж наступних декількох днів батьки, які проживають у Сихівському, Франківському та Шевченківському районах теж отримають такі sms -повідомлення, а також повідомлення на електронну скриньку щодо зарахування їхніх дітей до дошкільних начальних закладів.

Від моменту отримання sms-повідомлення в батьків є 30 робочих днів для того, щоб подати пакет документів для зарахування дитини до садочку. Якщо батьки цього не зроблять то, звісно, дитина не буде зарахована, а заявка буде автоматично перереєстрована на наступний рік.

На жаль, ситуація є такою, що в електронній реєстрації на 1 вересня 2017 року зареєстровано 10 800 дітей, а зможуть відвідувати дошкільні навчальні заклади лише в межах 7 тисяч дошкільнят»,- зазначила Зоряна Довганик, в. о. начальника управління освіти ЛМР.

З 11 травня електронна реєстрація працює лише в режимі надання можливості батькам зареєструвати дитину вперше до ДНЗ і надає можливість спостерігати за статусом заявки. З цього ж дня розпочався процес формування груп у ДНЗ. Керівник садочка не має права зареєструвати дитину у дошкільний навчальний заклад без електронної реєстрації, оскільки усі списки, які будуть сформовані, керівник дошкільного навчального закладу зможе отримати у видрукованій формі.

«Основна причина затримок – це відновлення старих заявок за старою системою. Це інформаційний хаос, який утворився за рахунок того, що багато батьків у старій системі і в новій створюють велику кількість фіктивних заявок. Тобто вони створюють на одну й ту ж дитину заявки з різними номерами і серіями свідоцтва про народження, зв’язку прямого у реєстрі не існує на цей момент, відповідно вони мають можливість це робити. Єдиний шлях уникнути цього – постійне модерування системи.

Електронні заявки, які були зареєстровані включно з 2013 року до липня 2016 року, автоматично перенесені на нову електронну платформу»,- додала Зоряна Довганик.

Перевірити дані про опрацювання заявок та розсилку повідомлень можна за адресою: edu.smart.lviv.ua .

Нагадаємо, 2013 року у Львові було створено електронну реєстрацію, яка забезпечує прозоре зарахування дітей та дає можливість контролювати чергу. З моменту запуску проект постійно вдосконалюють, враховуючи побажання та зауваження батьківської громади та освітян.

Однією з переваг такої реєстрації є те, що батькам не потрібно дублювати самі заявки на реєстрацію у кількох ДНЗ – однією заявкою можна зареєструватися у 3-ох ДНЗ. Сама система вираховує ймовірність попадання дитини у той чи інший садок. За кодами, які батьки отримали при реєстрації своєї дитини, можуть перевіряти стан своєї електронної заявки. Також батьки мають змогу виправляти заяву, змінити або додавати ще два дошкільні навальні заклади.