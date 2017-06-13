Завершився третій Львівський фестиваль гуманної педагогіки

9-11 червня 2017 року у Львові відбувся Третій Львівський фестиваль гуманної педагогіки “Як любити дітей”. Участь в заході взяло понад 300 представників з усіх регіонів України.

З вітальним словами до учасників звернулась голова ГО “Львівський обласний центр гуманної педагогіки” Валентина Матяшук, директор департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету “Львівська політехніка” Роман Корж, начальник служби у справах дітей Володимир Лис, інформує прес-служба ЛОДА.

Гості фестивалю відвідали у Львові музей вишитих ікон отця-доктора Дмитра Блажейовського, музей визвольної боротьби України, музей етнографії та художнього промислу, відвідали Львівські театри, а також стали учасниками костюмованої екскурсії “Львів крізь століття”.

В другий і третій день науковці та вчителі обговорювали такі теми : “Любов як педагогічна категорія”, “шляхи духовного формування учнівської молоді”, “Психологія духовного становлення особистості вчителя”, “Педагогіка співробітництва в рамках нової української школи”, “світла постать Івана Боско”, “Як любити дітей в інклюзивному середовищі” та багато інших.