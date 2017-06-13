З середини літа розпочнеться капітальний ремонт вул. Замарстинівської

Як повідомив начальник інженерного управління ЛМР Олександр Одинець, з середини літа заплановано розпочати капітальний ремонт вул. Замарстиніської.

«В цьому році плануємо повністю відремонтувати ділянку від вул. Замарстинівської до вул. Липинського. Це не просто зняти верхнє покриття і поміняти трамвайні колії. Насправді там значний комплекс робіт. Є дуже проблемний аварійний колектор. Роботи відбуватимуться на глибині 6-7 м. Це один із найскладніших об’єктів.

От-от вийде з експертизи проект. Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор». Кошторисна вартість складає близько 100 млн. грн. Роботи плануємо розпочати в середині літа. Адже після отримання проекту потрібно провести процедуру закупівель, визначити переможця», – розповів Олександр Одинець.

За його словами, також тривають роботи на вул. Чернівецькій. Там будуть облаштовані сучасні трамвайні платформи, повністю замінена трамвайна колія і основа під колію. Цього року роботи відбуватимуться до кінця розвороту. Наступного року це кільце буде гармонізоване з проектом з облаштування прощі Двірцевої, разом з автостоянкою і сквером.

«При ремонтні доріг акцент робимо також на облаштуванні велодоріжок. Зараз завершуються роботи з облаштування велодоріжки в напрямку Брюхович, в Рясне і також на вул. Городоцькій. Облаштовано велодоріжку і на вул. Богданівській», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.