Від завтра буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Червоної Калини, 36 (біля ТЦ «Шувар»)

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від 10.00 год. 14 червня і до 08.00 год. 27 червня буде перекрито рух транспортних засобів на пр. Червоної Калини, 36 (біля ТЦ «Шувар»).

Перекриття руху транспортних засобів на пр. Червоної Калини, 36 (біля ТЦ «Шувар») зумовлене проведенням ремонтних робіт з прокладання теплових мереж. Роботи виконує ЛМКП «Львівтеплоенерго», інформує прес-служба ЛМР.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.