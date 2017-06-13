Від вчора запрацювала кінцева трамвайна зупинка на вул. Вернадського

Таким чином, сихівська гілка львівського трамвая продовжена до околиці міста, інформує прес-служба ЛМР.

.Як повідомлялося раніше, згодом ця лінія буде продовжена до Автовокзалу на вул. Стрийській та вул. Княгині Ольги, утворивши таким чином транспортне трамвайне кільце. Також у плані розвитку міста передбачено побудову трамвайного депо на вулиці Трускавецькій.

Нагадаємо, кінцева зупинка трамвая № 8, що на вулиці Вернадського, донедавна не працювала через ремонтні роботи: працівники ТзОВ «Онур» завершували прокладати дорогу та хідники поблизу. Львів’яни тим часом користувалися передостанньою зупинкою.