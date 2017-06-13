У Парку культури та відпочинку відновлюють головну алею

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького проводять ремонтні роботи головної алеї при вході в парк. Відновлення алеї планують завершити 21-22 червня.

Як повідомив директор Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького Олександр Молодий, зараз проводяться усі підготовчі та демонтажні роботи, а також водовідведення. Сьогодні планують розпочати роботи по викладенню бруківки. Ремонтні роботи алеї Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького мають завершити 21-22 червня 2017 року.

Мешканців міста просять вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт, інформує прес-служба ЛМР.