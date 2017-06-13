У МОЗ пояснили, скільки триватиме медична реформа

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, передає “24 канал”.

Так, Ковтонюк зазначив, що медична реформа – не є швидким процесом. У випадку, якщо Верховна Рада її підтримає, медична реформа в Україні розпочнеться 1 січня 2018 року. Її повна реалізація займе три роки.

“Ми запланували повністю розгорнути медичну реформу за три роки. Тобто у повному обсязі реформа запрацює у 2020 році”, – розповів Ковтонюк.