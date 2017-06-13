У Миколаївському районі “Жигулі” зіткнулося з мікроавтобусом

Внаслідок ДТП одного з водіїв госпіталізовано в хірургічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 червня о 15.17 на автодорозі Київ – Чоп в селі Бродки, Миколаївського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 21099» під керуванням 53-річного львів’янина з автомобілем «Опель Віваро», за кермом якого перебував 20-річний мешканець міста Борислав.

Внаслідок автопригоди водія «ВАЗу» госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «забій грудної клітки, перелом ребер, рана лівого передпліччя».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.