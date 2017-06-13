Стало відомо, хто матиме право на пенсію за вислугою років

У Пенсійному фонді розповіли, чи зможуть йти на пенсію за вислугою років люди, які вже мають відповідний стаж
Про це заявив на брифінгу заступник голови правління Пенсійного фонду Владислав Машкін, передає “Укрінформ”.
“Право на вислугу фіксується на дату набрання чинності законопроекту. Якщо в людини вже буде це право, то вона ним зможе скористатися тоді, коли захоче”, – пояснив Машкін.
За його словами, якщо вчитель чи лікар на момент набрання чинності пенсійної реформи матиме необхідний стаж для вислуги, то він зможе скористатися цим право і через, наприклад, 3 або 5 років.
Водночас Машкін нагадав, що люди, які вийшли на пенсію за вислугою років, не мають права працювати на посаді, що передбачає такий вид пенсії.