Синоптики застерігають про пориви вітру до 20 м/с на завтра

Без істотних опадів, температура повітря вночі 7 – 9 тепла, вдень 18 – 20° тепла.

Відтак, мешканців просять не ходити під розлогими деревами і триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

15 червня синоптики прогнозують також без опадів. Вітер північно-західний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

16 червня очікується вночі без опадів, в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер вночі південно-західний, вдень північно- західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27° тепла.