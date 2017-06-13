Поблизу Львова у ДТП постраждав пасажир

36-річного львів’янина з тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 червня о 18.00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Солонка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Chrysler», 41-річний житель Рівненської області, не дотримався дистанції і скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Т4» під керуванням 36-річного мешканця міста Пустомити.

Внаслідок автопригоди пасажира «Фольксвагена», 36-річного львів’янина, із діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забої м’яких тканин шийного та попереково-крижового відділу хребта» було доставлено у лікарню.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.