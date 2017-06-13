На Золочівщині сталося потрійне ДТП (Фото)

Внаслідок автопригоди госпіталізовано одного з водіїв та його пасажирку.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 червня на автодорозі Львів – Тернопіль поблизу села Новосілки, Золочівського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Фольксваген Пасат» під керуванням 38-річного жителя Тернопільської області з автомобілем «Нісан Патрол», за кермом якого перебував 24-річний мешканець Пустомитівського району. Внаслідок зіткнення автомобіль «Нісан Патрол» в’їхав в автомобіль «Рено Кенго», який стояв попереду, за кермом якого перебував 44-річний житель Золочівського району.

В результаті автопригоди водія «Фольксвагена» з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, садни та забої голови», а також його пасажирку, 33-річну жительку Тернопільської області, із тілесними ушкодженнями у вигляді «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом лівої ключиці» госпіталізовано в травматологічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.