На вулиці Богданівській завершують капітальний ремонт дороги

На вулиці Богданівській завершують ремонтні роботи. Замовник ремонтних робіт – департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР. Виконує роботи підрядна організація ТзОВ «Онур», інформує прес-служба ЛМР.

«Ми виходимо на фінішну пряму з ремонту вул. Богданівської. Торік ми почали тут масштабну реконструкцію: замінили колектор, усі мережі. На сьогоднішній день цю дорогу насправді не впізнати. Це великий плюс для мешканців, які тут живуть. І це великий плюс для бізнесу. Більше сотні різних підприємств знаходяться на вул. Богданівській і нарікання на транспорт були постійні. Мені приємно, що люди, які живуть на вул. Богданівській і мають бізнес на цій вулиці, мають більші можливості для інвестування, створюватимуть нові робочі місця. А це нові податки до місцевого бюджету. Фактично, тут дороги не було.

Звичайно, тут ще треба облаштувати зупинки, зробити якісну розмітку. Загалом, під реконструкцією було 1 890 м. Це достатньо великий шмат, робили його у два етапи. Були ускладнені роботи через заміну колектора», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

«Тут зроблено 25 тис.м2 якісного дорожнього покриття – три шари асфальту: 8 см, 6 см і 5 см. Гарантійний термін 10 років. Що стосується хідників, то вони замощені римським каменем і їх площа становить 10 тис. м2. Також зроблені і велодоріжки.

Також зроблено такі роботи, як освітлення, встановлені нові опори; встановлені знаки, плануємо зробити розмітку.

Щодо виконання робіт, то було дві проблеми: колектор, який «Львівводоканал» відремонтував і на це пішло 4 млн. 900 тис. гривень. Наступне, коли зняли верхній шар покриття, а тут був колотий камінь, який практично на глині стояв, а внизу було болото. Потрібно було корегувати проект, робити так, щоб забирати це болото, ставити пісок і аж тоді робити якісне покриття.

Я думаю, що мешканці будуть задоволені, оскільки зроблена дощова каналізація, встановлено 62 дощоприймачі, зроблена також каналізація і облаштована водопровідна мережа. Повністю всі інженерні мережі на цій ділянці зроблені. На дощоприймачі тут будуть встановлені гідрозатвори. Плануємо завершити виконання робіт в кінці червня цього року», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Нагадаємо, реконструкція вулиці Богданівської проводилась відповідно до двох проектів, а саме: ремонт на ділянці від вул. Золочівської до вул. Пластової та від вул. Глинянський Тракт до вул. Золочівської. Роботи розпочато у липні 2016 року.

Обсяги робіт на вул. Богданівській:

– відновлення дорожнього покриття в асфальтобетоні – 28585 м²;

– ремонт тротуарів в бетонній плитці та асфальтобетоні – 10898 м²;

– влаштування велодоріжок в асфальтобетоні – 4806 м²;

– встановлення бордюрів – 3739 м;

– встановлення поребриків – 6445 м;

– заміна дощоприймачів з гідрозатворами – 62 шт.

Вже виконано:

– влаштовано інженерні мережі (дощову каналізацію, дощоприймачі з гідрозатворами, пожежний водопровід з гідрантами, окремі ділянки побутової каналізації);

– на замовлення ЛМКП «Львівводоканал» проведено заміну ділянки каналізаційного колектора (від вул. Старознесенської до церкви) діаметром 800 мм, протяжністю 265 м.

– влаштовано велосипедні доріжки в асфальтобетоні;

– тротуари замощено бетонною плиткою та асфальтобетоном;

– встановлено дорожні знаки у відповідності схеми організації дорожнього руху;

– встановлено нові опори зовнішнього освітлення;

– на зупинках громадського транспорту влаштовано заїзні кишені;

– на перехресті вулиць Богданівської та Пластової облаштовано розворотне кільце;

– 08.06.2017 розпочато влаштування верхнього (третього) шару асфальтобетону з ЩМА.

Вартість об’єкту відповідно до робочих проектів – 104 643,4 тис. грн. Загальна вартість будівельних робіт за договорами підряду – 79 122,5 тис. грн.