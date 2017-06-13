На Львівщині завершились IV та V етапи чемпіонату України з гірських автоперегонів «Бескид – 2017»

Цими днями на території Турківського району Львівщини відбулися IV та V етапи чемпіонату України з гірських автоперегонів “Бескид 2017”.

Обидві змагальні траси – IV етап (Турківський район, Ужоцький перевал) і V етап (Турківський район поблизу с. Бориня) – національного чемпіонату 2017 року пролягали територією Турківського району Львівської області та мали рекордні показники довжини траси, кількості поворотів, перепаду висот та відзначилися найвищою точкою проведення, інформує прес-служба ЛОДА.

У змаганнях за першість України з гірських автоперегонів «Бескид – 2017» стартували 17 кращих екіпажів спортсменів-автомобілістів із Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Херсонської, Київської областей та м. Києва, демонструючи майстерність керування спортивним автомобілем та вміння контролювати себе в екстремальних ситуаціях.

Варто зазначити, що змагання з гірських автоперегонів, зважаючи на неможливість сьогодні залучати гірські траси Криму, мають неабияке значення для автоспортсменів України й загалом для Львівщини.

Результати IV етапу Чемпіонату України з гірських автоперегонів «Бескид – 2017» розподілилися такими чином:

У заліковій групі А 2 перше місце виборов Ревега Олександр (Чернівецька область), ІІ місце здобув Романчук Роман (м. Київ), ІІІ місце посів Ільїн Георгій (м. Київ).

У заліковій групі А 3 перше місце посів Ракус Іван (м. Львів), ІІ місце здобув Апостолюк Володимир (м. Київ), ІІІ місце – Жовтоног Валерій (м. Київ).

У заліковій групі А 4 І місце виборов Петренко Володимир (м. Київ), ІІ місце посів Лохман Ігор (Київська область), ІІІ місце посів Кріль Любомир (Івано-Франківська область).

В абсолютному заліку перемогу здобув Пертерко Володимир (м. Київ) на автомобілі Mitsubishi Lancer Evo IX, друге місце посів Ракус Іван (м. Львів) на автомобілі Honda CRX, третє Апостолюк Володимир (м. Київ) на автомобілі ВАЗ 2113.

В командному заліку усі призові місця розподілилися так:

1. «IAMC RALLY TEAM TRUSKAVETS» (м. Трускавець Львівської області) – 32 очок

2. «SBRacing» (м. Київ) – 17 очок

3. «Адреналін 4х4 Херсон» (Херсонська область) – 9 очок

Результати V етапу.

Залікова група А 2:

Ревега Олександр (Чернівецька область),

Бабак Сергій (м. Київ),

Ільїн Георгій (м. Київ).

Залікова група А 3:

Ракус Іван (м. Львів)

Апостолюк Володимир (м. Київ)

Захаров Дмитро (м. Львів).

Залікова група А 4:

Петренко Володимир (м. Київ)

Лохман Ігор (Київська область)

Кріль Любомир (Івано-Франківська область).

В абсолютному заліку перемогу здобув Пертерко Володимир (м. Київ) на автомобілі Mitsubishi Lancer Evo IX, друге місце посів Ракус Іван (м. Львів) на автомобілі Honda CRX, третє Лохман Ігор (Київська область) на автомобілі Mitsubishi Lancer Evo IX.

Кращими в командному заліку в командному заліку виявилися: «IAMC RALLY TEAM TRUSKAVETS» (м. Трускавець Львівської області) здобувши 30 очок, 2 місце – команда «SBRacing» (м. Київ) – 18 очок, 2 місце – «Адреналін 4х4 Херсон» (Херсонська область) – 7 очок.