На Львівщині розпочинають громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного заводу

У Львівській обласні державній адміністрації розробили графік громадських слухань щодо будівництва сміттєперобного заводу на території Львівщини.

Відтак, впродовж місяця до 15 липня інвестори презентуватимуть місцевим громадам проекти комплексів з утилізації ТПВ, інформує прес-служба ЛОДА.

Проведення громадських слухань – обов’язкове, це вирішила обласна комісія, яка з 10 грудня 2016 року працювала над визначенням інвестора.

До проведення громадських слухань, крім місцевих громад, залучать й членів комісії, серед яких представники влади, фахівці та експерті в галузі екології та будівництва.

№ п/п Дата проведення наради Місце проведення наради Місце розташування ділянки Сокальський район 1. 20 червня Тартаківська сільська рада с. Романівка, на території Тартаківської сільської ради 2. Сілецька сілька рада с. Сілець (за межами н.п.) Кам’янка-Бузький район 3. 21 червня Незнанівська сільська рада с. Мазярня Каранська, (за межами н.п.) м. Новий Розділ 4. 22 червня Новороздільська міська рада Територія Новороздільського заводу складних мінеральних добрив Жовківський район 5. 23 червня Воле-Висоцька сільська рада На землях Воле-Висоцької с/р за межами населеного пункту 6. Потелицька сільська рада На землях Потелицької с/р Радехівський район 7. 26 червня Поздимирська сільська рада с. Поздимир (за межами села) м. Стрий 8. 27 червня Стрийська міська рада Землі промисловості, в межах міста, діючий полігон твердих побутових відходів. Дрогобицький район 9. 29 червня Броницька сільська рада Ділянка межує з діючим сміттєзвалищем Мостиський район 10. 3 липня Липниківська сільська рада с.Добощівка (за межами н.п.), використовується як територія під сміттєзвалище Бродівський район 11. 4 липня Бродівська міська рада Територія Бродівської міської ради. Діюче сміттєзвалище Жидачівський район 12. 5 липня Жидачівська міська рада Територія Жидачівської міської ради (за межами міста) м. Борислав 13. 6 липня Бориславська міська рада Ділянка розташована в межах м. Борислав на землях промисловості (в районі діючого сміттєзвалища) Турківський район 14. 7 липня Боринська селищна рада Урочище «Вільховата» Перемишлянський район 15. 10 липня Боршівська сільська рада існуюче сміттєзвалище КП “Комунальник” Старосамбірський район 16. 11 липня Стрільбицька сільська рада Територія Стрільбицької сільської ради Яворівський район 17. 13 липня Залузька сільська рада За межами села Новий Яр

Нагадаємо, 10 грудня 2016 року Львівська ОДА оголосила про початок відкритого конкурсу щодо вибору інвестора для будівництва та експлуатації комплексу з утилізації (перероблення) твердих побутових відходів на території області. Для цього було опрацьовано 3 земельні ділянки під розміщення комплексу з утилізації ТПВ, зокрема в Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районі. Пізніше земельну ділянку у Яворівському районі, зважаючи на звернення міського голови Львова, відповідним розпорядженням голови ЛОДА передано ЛКП «Збиранка».

31 травня, на підсумковому засіданні конкурсної комісії щодо визначення інвестора з будівництва сміттєпереробного комплексу з утилізації ТПВ на території Львівської області визначили переможців. Відтак, одразу три компанії: ТзОВ «Вейст Менеджмент Системс», ТзОВ «Глассворк технолоджі» та інвестиційно-екологічна компанія «ІЕК» готові до спорудження комплексів з поводженням ТПВ.