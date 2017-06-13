На Львівщині розпочинають громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного заводу

У Львівській обласні державній адміністрації розробили графік громадських слухань щодо будівництва сміттєперобного заводу на території Львівщини.
Відтак, впродовж місяця до 15 липня інвестори презентуватимуть місцевим громадам проекти комплексів з утилізації ТПВ, інформує прес-служба ЛОДА.
Проведення громадських слухань – обов’язкове, це вирішила обласна комісія, яка з 10 грудня 2016 року працювала над визначенням інвестора.
До проведення громадських слухань, крім місцевих громад, залучать й членів комісії, серед яких представники влади, фахівці та експерті в галузі екології та будівництва.
|№ п/п
|Дата проведення наради
|Місце проведення наради
|Місце розташування ділянки
|Сокальський район
|1.
|20 червня
|Тартаківська сільська рада
|с. Романівка, на території Тартаківської сільської ради
|2.
|Сілецька сілька рада
|с. Сілець (за межами н.п.)
|Кам’янка-Бузький район
|3.
|21 червня
|Незнанівська сільська рада
|с. Мазярня Каранська, (за межами н.п.)
|м. Новий Розділ
|4.
|22 червня
|Новороздільська міська рада
|Територія Новороздільського заводу складних мінеральних добрив
|Жовківський район
|5.
|23 червня
|Воле-Висоцька сільська рада
|На землях Воле-Висоцької с/р за межами населеного пункту
|6.
|Потелицька сільська рада
|На землях Потелицької с/р
|Радехівський район
|7.
|26 червня
|Поздимирська сільська рада
|с. Поздимир (за межами села)
|м. Стрий
|8.
|27 червня
|Стрийська міська рада
|Землі промисловості, в межах міста, діючий полігон твердих побутових відходів.
|Дрогобицький район
|9.
|29 червня
|Броницька сільська рада
|Ділянка межує з діючим сміттєзвалищем
|Мостиський район
|10.
|3 липня
|Липниківська сільська рада
|с.Добощівка (за межами н.п.), використовується як територія під сміттєзвалище
|Бродівський район
|11.
|4 липня
|Бродівська міська рада
|Територія Бродівської міської ради. Діюче сміттєзвалище
|Жидачівський район
|12.
|5 липня
|Жидачівська міська рада
|Територія Жидачівської міської ради (за межами міста)
|м. Борислав
|13.
|6 липня
|Бориславська міська рада
|Ділянка розташована в межах м. Борислав на землях промисловості
(в районі діючого сміттєзвалища)
|Турківський район
|14.
|7 липня
|Боринська селищна рада
|Урочище «Вільховата»
|Перемишлянський район
|15.
|10 липня
|Боршівська сільська рада
|існуюче сміттєзвалище КП “Комунальник”
|Старосамбірський район
|16.
|11 липня
|Стрільбицька сільська рада
|Територія Стрільбицької сільської ради
|Яворівський район
|17.
|13 липня
|Залузька сільська рада
|За межами села Новий Яр
Нагадаємо, 10 грудня 2016 року Львівська ОДА оголосила про початок відкритого конкурсу щодо вибору інвестора для будівництва та експлуатації комплексу з утилізації (перероблення) твердих побутових відходів на території області. Для цього було опрацьовано 3 земельні ділянки під розміщення комплексу з утилізації ТПВ, зокрема в Яворівському, Миколаївському та Дрогобицькому районі. Пізніше земельну ділянку у Яворівському районі, зважаючи на звернення міського голови Львова, відповідним розпорядженням голови ЛОДА передано ЛКП «Збиранка».
31 травня, на підсумковому засіданні конкурсної комісії щодо визначення інвестора з будівництва сміттєпереробного комплексу з утилізації ТПВ на території Львівської області визначили переможців. Відтак, одразу три компанії: ТзОВ «Вейст Менеджмент Системс», ТзОВ «Глассворк технолоджі» та інвестиційно-екологічна компанія «ІЕК» готові до спорудження комплексів з поводженням ТПВ.