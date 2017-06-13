На Бродівщині на території підстанції знайшли тіло чоловіка

Попередньо встановлено, що чоловік загинув внаслідок ураження електрострумом.

В Бродівське відділення поліції 12 червня близько 17.00 надійшло повідомлення про те, що на території електропідстанції виявлено тіло чоловіка.

Як встановили правоохоронці,загинув 30-річний житель одного із сіл району. Ймовірною причиною смерті чоловіка стало ураження електрострумом, оскільки напруга на підстанції становить 10 000 вольт.

Тіло загиблого скероване на експертне дослідження. Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.