Львівщина попрощалась із загиблим в АТО Михайлом Березкою

Вихідними в с. Бринці-Церковні Жидачівського району в останню путь провели загиблого героя – бійця 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Михайла Березку.

Попрощатись із воїном прийшли представники влади та духовенства, односельчани, мешканці навколишніх сіл, громадські активісти, бойові побратими, інформує прес-служба ЛОДА.

«Михайло вирізнявся надзвичайною працьовитістю, військовою дисципліною, не міг ні хвилини дармувати. В період певного бойового затишшя він постійно укріплював наші бойові позиції, які в районі Катеринівки для російських окупантів були як кістка в горлі, адже вони є хорошим плацдармом для визволення українських земель Донбасу і Луганщини» – згадує полеглого воїна Олександр Лагодик, бойовий побратим.

Під мелодію «Пливе кача по Тисині» тіло Героя винесли із храму бойові побратими. Сотні людей прощались із загиблим бійцем, опісля пролунала почесна сальва на честь Героя та Державний Гімн України.

Нагадаємо, Михайло Березка загинув 8 червня біля населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області, внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У героя залишились матір та сестра.

Як зазначили у Жидачівській РДА, родина загиблого отримає всю необхідну підтримку та допомогу, в тому числі покращення житлових умов проживання, матеріальну підтримку, в оздоровленні та процесі оформлення документів щодо забезпечення соціальних гарантій сім’ям загиблих учасників АТО.