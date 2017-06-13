Куди здавати використані батарейки та лампи у Львові

Щоп’ятниці та суботи львів’яни мають можливість безкоштовно здати відпрацьовані люмінесцентні лампи та батарейки у спеціально обладнані автомобілі – екобуси. Вони працюють у місті в рамках Комплексної муніципальної програми, що покликана розв’язати проблему поводження з відходами електронного та електричного обладнання у Львові. З графіком і місцями прийому небезпечних відходів можна ознайомитися тут: city-adm.lviv.ua/lmr/eko-bus.

За словами заступниці начальника управління екології та благоустрою ЛМР Наталії Партики, з жовтня 2016 року досі зібрали й утилізували понад 50 тис. ламп. Переробляють їх на ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів», на базі якого працює цех з утилізації використаних люмінесцентних ламп. Спеціальна високотехнологічна установка у цеху розщеплює лампу на окремі фракції – пластик, скло та люмінофор, який містить ртуть. Після цього ртуть випаровується та зберігається відповідним способом.

Щодо відпрацьованих батарейок, то підприємство їх не утилізує, а лише збирає, складає та зберігає. Наразі у міськраді ще не визначили, куди саме відправлятимуть відходи на утилізацію.

«Зараз ми шукаємо підприємства, у яких є наявність усіх дозволів та виробничих потужностей для переробки такої сировини. Але для того, аби передача батарейок на утилізацію була рентабельною, їх потрібно зібрати близько 20 тонн. На сьогодні зібрано лише 7», – зазначає Наталія Партика.

Куди здавати використані батарейки та ртутьвмісні лампи підкаже також покаже інтерактивна мапа, на якій позначені місця здачі небезпечних відходів у Львові. Ознайомитися з інтерактивною мапою можна за цим посиланням.

На мапі автоматично відображаються пункти прийому у Львові усіх видів відходів: і не лише батарейок та ламп, але й металобрухту, акумуляторів, макулатури, склотари і навіть одягу. Аби дізнатися подробиці про пункт прийому, слід на нього натиснути, після чого на мапі з’явиться вікно опису пункту.

Нагадаємо, раніше «Львівська газета» писала, куди у Львові здати на переробку поліетиленові пакети.