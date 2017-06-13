Гія Гецадзе позитивно оцінив роботу ЛОДА у сфері правової освіти та допомоги

Поліпшення роботи центрів із надання правової допомоги обговорили із заступником міністра юстиції

Під час візиту на Львівщину заступник міністра юстиції Гія Гецадзе зустрівся із заступником голови-керівником апарату Львівської облдержадміністрації Маріанною Вільшинською.

Гія Гецадзе позитивно оцінив роботу Львівської ОДА у сфері правової освіти та правової допомоги. Зокрема, заступник міністра юстиції відмітив затвердження Програми правової освіти населення Львівської області на 2017-2018 роки із залученням Головного територіального управління юстиції у Львівській області, Регіонального та місцевих центрів із надання БВПД.

«Для нас дуже важливим є прийняття таких програм, адже це значно спростить доступ громадян до якісної правової допомоги», – наголосив Гія Гецадзе.

Під час зустрічі також обговорили проблемні питання функціонування Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Львівській області. Це зокрема, недостатня кількість та мала площа приміщень, а також низька заробітна плата працівників.

Маріанна Вільшинська наголосила на всебічній підтримці функціонування центрів з боку облдержадміністрації, зокрема у питанні виділення приміщень, що забезпечують зручний доступ до бюро правової допомоги усіх категорій громадян, зокрема людей із обмеженими фізичними можливостями.