12 неймовірних собак мріють про новий дім

Песики в ЛКП «Лев» шукають собі господарів і вірних друзів. Породисті і «дворняжки», кожен з них однаково сильно любить людське товариство і мріє про свій теплий куточок у рідному домі. Приходьте знайомитися: Львів, вул. Промислова, 56; ЛКП працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. Дізнатися більше про тварин, що чекають на всиновлення можна на сайті ЛКП «Лев».

Снек. Дорослий виважений собака віком 10 років, який пережив чимало страждань на вулиці. Зокрема, коли його знайшли, шия тварини була перетягнута дротом; були пошкоджені верхні шари шкіри. Наші ветеринари рятували та виходжували собаку понад 2 місяці. Зараз Снек вже здоровий, активний і може стати найвірнішим другом для своїх нових люблячих господарів. Надзвичайно розумний, дружелюбний та соціалізований собака. Добре гуляє на повідку. Шукаємо родину, яка зможе забрати цього красеня додому, щоб решту свого життя він прожив в любові та дружній атмосфері.

Діжонка. Красива ніжна собака, яку нам вдалося соціалізувати та відновити її віру в людей. Вона почала посміхатися та виходити на прогулянки і навіть виконувати базові команди. Собака, яка, швидше за все, народилася та виросла на вулиці, була лякливою, уникала людей. Стане для нової родини чудовим другом та охоронцем. На жаль, утримувати її в ЛКП «Лев» ми більше не маємо змоги, тож терміново шукаємо їй господарів!

Найда. Неймовірна кане корсо. Уже росла собака. Потребує люблячу родину, яка зможе приділити їй достатньо часу та подарувати свою любов. Найда слухняна, мудра і буде найвідданішим охоронцем. А ще вона обожнює гуляти і качатися по траві.

Лора. Лабрадор, яку так ніхто і не шукає! Швидше за все, її просто використали для народження цуциків та викинули. Адже знайшли собаку в закинутій будівлі з нашийником та повідком. Попри те, після тривалого часу ніхто так і не зголосився її забрати. Собаці орієнтовно 10 років, потребує, щоб її любили та приділяли їй увагу, на яку вона заслуговує. Лагідна, любить лащитись та гуляти.

Ласка. Біленька кудлата бородата собаця. Дуже дружелюбна, лагідна, спокійна. Чемно гуля на повідку. Підійде на прилаштування в родину з дітками, які люблять тварин. З нею буде зручно навіть у квартирі.

Кнопа. Зворушлива маленька собаця розміром з кота. Ідеальний варіант для квартири. Вона молоденька, гарненька та чемна. Добре гуляє на повідку і дуже любить людей.

Нафаня. Невеличкий молоденький кобель. Надзвичайно потішний, чемний, обожнює гуляти, лащитися і качатися по траві. Дружить з Кнопою. Підійде на прилаштування в квартиру.

Краля. Молодесенька красуня з красивим каштановим окрасом і виразною мімікою. Гладкошеста, активна. Може жити в квартирі, чемно гуляє на повідку.

Патрік. Справжній вовк. Насправді ж, метис лайки. Молодий собака. Відданий, ніжний, але волелюбний та активний. Потребує вірного друга, для якого стане найкращим охоронцем.

Розалі. Знову розповідаємо про цю молоденьку красуню. Досі її так ніхто і не забрав додому, вона чудова, соціалізована, дуже любить людей. На вулиці така собаця не виживе.

Зіна та Іріс, сестри, які все ще у нас. Зверніть увагу на цих молодих трирічних красунь: вони надзвичайно розумні, соціалізовані собаки, яким потрібна любляча родина. Можуть проживати разом чи окремо, по сусідству.

Фото Katya Akvarelnaya та ЛКП «Лев»