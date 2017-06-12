Заньківчани поставили «Ревізора». ФОТО

Минулими вихідними театр ім. Заньковецької запросив львів’ян на прем’єру – улюблену п’єсу Миколи Гоголя «Ревізор» у постановці заслуженого діяча мистецтв України Вадима Сікорського ( художник-постановник – Наталія Тарасенко). Свою останню прем’єру цього театрального сезону.

Попри те, що гоголівська п’єса за своє життя пережила велику кількість інтерпретацій і прочитань, «заньківчани» зверталися до неї лише раз – під час свого перебування у Києві 1922 року.

І от знову говоримо про людську глупоту, бажання вислужитися, хабарництво та бездіяльність влади, про людські комплекси та вади, про тих, що далеко, і тих, що близько. Ідіть, дивіться, думайте, впізнавайте!

Текст і фото Ярини Коваль