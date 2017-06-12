Як львів’янам платити за «комуналку», коли субсидії не перераховано

Поради від Василя Гельбича, начальника відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА

Львів’янам і мешканцям області почали надходити платіжки, в яких вказано повну вартість житлово-комунальних послуг, без врахування субсидій. Суми, зазначені в квитанціях, лякають багатьох людей, особливо пенсіонерів. Утім, як пояснив «Львівській газеті» Василь Гельбич, це тимчасові незручності, які сталися через технічні проблеми, їх зараз відчувають споживачі по всій Україні. У липні все має владнатися.

Чому досі не перерахували субсидій на літній період? Річ у тім, що з 1 травня 2017 року Кабінет Міністрів України вніс зміни у призначення субсидій. Тепер, щоб автоматично перепризначити субсидію, необхідна інформація про доходи мешканців за 4 квартали до моменту звернення, тобто з квітня 2016 року по березень 2017 року. Однак цієї інформації Державна фіскальна служба (податкова) не надала на запити управлінь соціального захисту населення області. Тому більшість мешканців Львова та області, як і загалом по Україні, зараз отримають квитанції на повну суму спожитих житлово-комунальних послуг.

Але дані з фіскальної служби, за словами Василя Гельбича, вже почали надходити, і субсидії перераховують. У липні в платіжках вже вкажуть суми з урахуванням перерахованої субсидії. Та як споживачам бути зараз, коли суми, вказані у квитанціях, для багатьох видаються надто високими?

«Аби зараз розрахуватися за житлово-комунальні послуги, можна діяти так: заплатити лише половину із вказаної у квитанціях суми, або стільки, скільки людина платила в попередньому місяці, – каже Василь Федорович. – До липня всі субсидії будуть перераховані, і якщо в когось буде переплата, це врахують у наступному місяці. Чи можна не платити зараз і чекати, коли вже вкажуть суми з урахуванням субсидій? Мабуть, якщо у споживача буде заборгованість за місяць, відповідні служби не відключать йому світло, воду чи газ. Але якщо субсидії людині на літній період не вийдуть (їх матимуть не всі з тих, хто отримував їх в опалювальний період), то доведеться заплатити повну вартість послуг за липень і попередні місяці. А це вже може бути накладно для родини. Тому раджу оплатити половину або ту суму, яка сплачував споживач у квітні поточного року».