В Стрию раніше судимий вчинив крадіжку з новобудови

Проникнувши в недобудовану споруду, зловмисник викрав звідти електричні вимикачі на суму майже 1350 гривень.

В Стрийський відділ поліції звернувся за допомогою 30-річний житель району. Він повідомив, що з цього новобудови у Стрию невідома особа викрала 35 електричних вимикачів, вартість яких становить 1349 гривень.

Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетний раніше судимий 27-річний стриянин. У скоєному чоловік зізнався, речові докази у нього вилучено.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.