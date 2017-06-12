У Пустомитівському районі внаслідок ДТП у реанімацію потрапили водій та пасажирка мотоцикла

Встановлено, що 28-річний мотоцикліст скоїв зіткнення з попутнім автомобілем «Фольксваген Пасат».

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня о першій ночі на вулиці Кульпарківській в селі Сокільники, Пустомитівського району.

Як встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Сузукі Катана», 28-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району, скоїв зіткнення з попутнім автомобілем «Фольксваген Пасат» під керуванням 43-річного львів’янина.

Внаслідок автопригоди в реанімаційне відділення доставлено водія мотоцикла з діагнозом «відритий перелом обох кісток лівої гомілки» та його пасажирку, 21-річну львів’янку, з діагнозом «закриті переломи лівої гомілки та гомілкового ступневого суглобу, відкритий звих кісток правої стопи, множинні забої та садна тіла, тупа травма живота».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.