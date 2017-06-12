У Львові не розминулися два “Мерседеса”

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 червня о 2.25 на вулиці Замарстинівській у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес ML», 21-річний львів’янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Мерседес Vito» під керуванням 30-річного мешканця одного з сіл Золочівського району.

Внаслідок автопригоди водій «Мерседес Vito» госпіталізований із діагнозом: «тупа травма живота і грудної клітки, забійне садно лобної ділянки».

У пасажира «Мерседес ML» медики діагностували «забої грудної клітки та шиї, злам правої лопатки». Після надання медичної допомоги чоловік повернувся додому.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.