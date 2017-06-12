Тепер георгіївська стрічка в Україні поза законом офіційно

Президент підписав закон щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки» № 2031-VIII. Закон ухвалила Верховна Рада України 16 травня 2017 року.

Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, що встановлює відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Згідно з документом, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.

Такі ж дії вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, а також виготовлення або поширення георгіївської стрічки чи її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб та з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення, у всіх випадках.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.