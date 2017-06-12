Поліція розповіла подробиці смертельної ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 12 червня, близько 10.00 на автодорозі Львів – Тернопіль у селі Підгайчики, Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 33-річний житель міста #Рудки, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди пасажир мікроавтобуса помер на місці події, водія госпіталізовано в одну з лікарень Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.