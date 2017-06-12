«Організатори “сміттєвої” блокади можуть починати святкувати» – Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував рішення звернутися до державної влади з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації

«Щойно міська комісія звернулась до уряду аби оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Організатори «сміттєвої» блокади можуть починати святкувати. У нас дійсно не залишилось інших можливостей для уникнення екологічної біди. Тримались рік! Повірили також в підписи держчиновників під меморандумом про зняття блокади. Виявилось, дарма повірили», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Наперед даю відповідь на традиційні питання «а що ж там завод?». Французькі експерти спільно з українськими активно працюють над технологічними параметрами та проектом. Завершуємо детальне вивчення запропонованої ними ділянки під завод на території ТЕЦ-2, яка на мою думку є оптимальною. Але в будь-якому випадку, будівництво такого заводу – це 2 роки. Почати зможемо вже цього року», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні на позаплановому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення звернутися до голови ЛОДА, прем’єр-міністра України, секретаря РНБО України про оголошення Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про таке рішення також буде поінформовано президента України та голову Верховної Ради України.