Біжіть разом з лікарем
17 червня 2017 року о 10.00 (реєстрація з 09:30) у парку «Високий Замок» відбудеться забіг «Здоровий лікар – здорова нація». Захід присвячений професійному святу медичних працівників і проводиться Українським лікарським товариством у Львові вже четвертий рік поспіль. Гасло забігу – «Не біжіть до лікаря! Біжіть разом з лікарем!».
Організатор заходу – Українське лікарське товариство у Львові. Співорганізатори: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна рада – Департамент охорони здоров’я; Львівська міська рада – Управління охорони здоров’я.
До участі у заході запрошують лікарів і членів їхніх родин, а також усіх мешканців Львова та гостей міста, які ведуть або ж тільки розпочинають вести активний і здоровий спосіб життя.
Перед пробігом для всіх учасників буде проведено вимірювання артеріального тиску та пульсу.
Цього року в рамках пробігу заплановано такі дистанції:
- 3 км – загальна дистанція
- 500 м – для учасників віком від 8 до 14 років
- 100 м – для найменших учасників віком до 7 років
Попередня реєстрація на сайті: