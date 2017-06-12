Біжіть разом з лікарем

17 червня 2017 року о 10.00 (реєстрація з 09:30) у парку «Високий Замок» відбудеться забіг «Здоровий лікар – здорова нація». Захід присвячений професійному святу медичних працівників і проводиться Українським лікарським товариством у Львові вже четвертий рік поспіль. Гасло забігу – «Не біжіть до лікаря! Біжіть разом з лікарем!».

Організатор заходу – Українське лікарське товариство у Львові. Співорганізатори: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна рада – Департамент охорони здоров’я; Львівська міська рада – Управління охорони здоров’я.

До участі у заході запрошують лікарів і членів їхніх родин, а також усіх мешканців Львова та гостей міста, які ведуть або ж тільки розпочинають вести активний і здоровий спосіб життя.

Перед пробігом для всіх учасників буде проведено вимірювання артеріального тиску та пульсу.

Цього року в рамках пробігу заплановано такі дистанції:

3 км – загальна дистанція

500 м – для учасників віком від 8 до 14 років

100 м – для найменших учасників віком до 7 років

Попередня реєстрація на сайті:

http://ua.runstyle.com.ua/tournaments.php?eid=15