На вихідних у Львові відкрили оновлений майданчик для дозвілля мешканців громади «Майорівка»

Відкриття відбулося в рамках проекту «Громади в дії», інформує прес-служба ЛМР.

«Облагородження території навколо майданчику є яскравим прикладом того, як змінюється все навколо, коли не кожен сам по собі, а з’являється громада, згуртована та діюча. Звісно, для активної громади потрібен натхненник, ідейник. Мікрогромада «Майорівка» має такого – це Микола Стецьків, який власним прикладом мотивує мешканців свого будинку до змін», – розповіла Христина Тибінка, координатор проекту в мікрогромаді «Майорівка».

Відкриття вдосконаленого майданчика для дитячого дозвілля відбувалося серед сусідів та жителів вул. Пасічна, 98. Тепер цей майданчик стане улюбленим місцем для дітей для їхніх батьків. Тут є велика кількість ігрових елементів та пісочниць, лавок. І зовсім скоро зелений живопліт виросте та стане виконувати свою головну функцію – захистить від вітру цю територію.

Як зауважив активіст громади Микола Стецьків, реалізовані проекти, втілені ідеї –ось що є мотивацією та натхненням для нових звершень.

«Кожен має розуміти, що тільки конкретні результати твоєї діяльності є підтвердженням спроможності виконувати поставлені завдання. Цього ми хочемо навчити молодь, яка буде пропагувати принцип відповідальності й надалі», – наголосив Микола Стецьків.